WKN: A0B9FC / ISIN: JP3385820000

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: GS Yuasa stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

GS Yuasa wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass GS Yuasa im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 47,33 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 46,10 JPY je Aktie gewesen.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 143,33 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 4,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 136,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 344,94 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 303,25 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 608,62 Milliarden JPY, gegenüber 580,34 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.
