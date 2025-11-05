GS Yuasa Aktie
WKN: A0B9FC / ISIN: JP3385820000
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: GS Yuasa stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
GS Yuasa wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass GS Yuasa im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 47,33 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 46,10 JPY je Aktie gewesen.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 143,33 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 4,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 136,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 344,94 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 303,25 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 608,62 Milliarden JPY, gegenüber 580,34 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
