Ausblick: GS Yuasa stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

GS Yuasa wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass GS Yuasa im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 47,33 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 46,10 JPY je Aktie gewesen.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 143,33 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 4,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 136,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 344,94 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 303,25 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 608,62 Milliarden JPY, gegenüber 580,34 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at