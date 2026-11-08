Ausblick: GSI Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

GSI Group wird am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,967 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll GSI Group in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,46 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 301,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 247,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,69 USD im Vergleich zu 1,47 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 1,13 Milliarden USD, gegenüber 980,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net