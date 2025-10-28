GSK Aktie
WKN DE: A3DMHS / ISIN: US37733W2044
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: GSK stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
GSK lädt am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,26 USD gegenüber -0,040 USD im Vorjahresquartal.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 11,04 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 5,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,42 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,39 USD im Vergleich zu 1,62 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 43,06 Milliarden USD, gegenüber 40,09 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
