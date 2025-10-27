GSK Aktie

Im Millionenwert 27.10.2025 09:16:46

GSK sichert sich Rechte an potenziellem Prostatakrebs-Medikament - Aktie steigt

GSK erwirbt für bis zu 268 Millionen Pfund die weltweiten Exklusivrechte für einen Medikamentenkandidaten gegen Prostatakrebs von der französischen Firma Syndivia.

Das Antikörper-Wirkstoff-Konjugat ist zwar noch nicht in die klinische Erprobung gegangen, hat aber in präklinischen Tests die Tumorgröße reduziert und ein günstiges Sicherheitsprofil gezeigt, teilte das britische Pharmaunternehmen mit.

Das Mittel könnte eine Lücke in den vorhandenen Therapien schließen, indem die Behandlung direkt auf den Tumor ausgerichtet werde. Die Therapie ergänzt die bestehende Prostatakrebs-Pipeline von GSK, die ein anderes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat namens GSK'227 und andere auf den Tumor gerichtete Technologien umfasst.

Jedes Jahr wird bei etwa 1,4 Millionen Männern Prostatakrebs diagnostiziert. 10 bis 20 Prozent von ihnen entwickeln innerhalb von fünf Jahren die fortgeschrittene Form der Krankheit, die als metastasierender kastrationsresistenter Prostatakrebs bekannt ist, so GSK.

In London steigen die Papiere am Montag zeitweise um 0,93 Prozent an auf 16,35 GBP.

DOW JONES

Hoffnung im Handelsstreit: ATX kaum bewegt -- DAX moderat im Plus -- Märkte in Fernost ziehen kräftig an - Nikkei erstmals über 50.000-Punkte-Marke
Am heimischen wie am deutschen Aktienmarkt präsentieren sich zum Handelsstart freundlich. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zum Wochenauftakt klar nach oben.
