Guangdong Huate Gas a Aktie
WKN DE: A40M5K / ISIN: CNE100005X64
|
30.10.2025 07:01:06
Ausblick: Guangdong Huate Gas A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Guangdong Huate Gas A äußert sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst schätzt, dass Guangdong Huate Gas A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,562 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,310 CNY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 5,34 Prozent auf 356,5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Guangdong Huate Gas A noch 338,4 Millionen CNY umgesetzt.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,81 CNY, gegenüber 1,54 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,50 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,39 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
