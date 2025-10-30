Ausblick: Guangdong Huate Gas A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Guangdong Huate Gas A äußert sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass Guangdong Huate Gas A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,562 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,310 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 5,34 Prozent auf 356,5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Guangdong Huate Gas A noch 338,4 Millionen CNY umgesetzt.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,81 CNY, gegenüber 1,54 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,50 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,39 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at