Ausblick: Guangzhou Baiyun International Airport gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Guangzhou Baiyun International Airport wird sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,135 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 5,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 1,94 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,84 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,531 CNY je Aktie, gegenüber 0,390 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 7,93 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 7,41 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at