Guangzhou Kingmed Diagnostics Group a Aktie

Guangzhou Kingmed Diagnostics Group a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PRYX / ISIN: CNE100002VW1

29.10.2025 07:01:06

Ausblick: Guangzhou Kingmed Diagnostics Group A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Guangzhou Kingmed Diagnostics Group A präsentiert in der am 30.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,050 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Guangzhou Kingmed Diagnostics Group A einen Gewinn von 0,010 CNY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Guangzhou Kingmed Diagnostics Group A in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,47 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 1,71 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,74 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,058 CNY aus. Im Vorjahr waren -0,820 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 6,30 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 7,19 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

