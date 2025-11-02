Ausblick: Halozyme Therapeutics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Halozyme Therapeutics öffnet am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,63 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 340,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 17,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 290,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,13 USD, gegenüber 3,43 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,32 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,02 Milliarden USD generiert wurden.

