Ausblick: Hamamatsu Photonics KK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hamamatsu Photonics KK wird am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 30,50 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Hamamatsu Photonics KK ein EPS von 15,28 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hamamatsu Photonics KK in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 57,15 Milliarden JPY im Vergleich zu 53,41 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 47,01 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 81,19 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 212,44 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 203,96 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at