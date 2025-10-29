Ausblick: Hangzhou First PV Material stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hangzhou First PV Material lässt sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hangzhou First PV Material die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,135 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 3,97 Milliarden CNY – das würde einem Abschlag von 9,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,39 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,532 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,500 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 19,12 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 19,06 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at