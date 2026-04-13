Hangzhou Silan Microelectronics Aktie
WKN: 215606 / ISIN: CNE000001DN1
|
13.04.2026 07:01:06
Ausblick: Hangzhou Silan Microelectronics legt Quartalsergebnis vor
Hangzhou Silan Microelectronics lässt sich am 14.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hangzhou Silan Microelectronics die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,099 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hangzhou Silan Microelectronics noch 0,110 CNY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 28,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 3,94 Milliarden CNY gegenüber 3,06 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,301 CNY im Vergleich zu 0,130 CNY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 13,65 Milliarden CNY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 11,20 Milliarden CNY.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd (A)
|
13.04.26
|Ausblick: Hangzhou Silan Microelectronics legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
30.03.26
|Erste Schätzungen: Hangzhou Silan Microelectronics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: Hangzhou Silan Microelectronics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Hangzhou Silan Microelectronics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd (A)
Aktien in diesem Artikel
|Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd (A)
|26,58
|-1,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.