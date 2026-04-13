Ausblick: Hangzhou Silan Microelectronics legt Quartalsergebnis vor

Hangzhou Silan Microelectronics lässt sich am 14.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hangzhou Silan Microelectronics die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,099 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hangzhou Silan Microelectronics noch 0,110 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 28,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 3,94 Milliarden CNY gegenüber 3,06 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,301 CNY im Vergleich zu 0,130 CNY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 13,65 Milliarden CNY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 11,20 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at