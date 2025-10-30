Ausblick: Hangzhou Silan Microelectronics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hangzhou Silan Microelectronics lädt am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,092 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hangzhou Silan Microelectronics noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 CNY in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,53 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 22,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,89 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,393 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,130 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 13,60 Milliarden CNY, gegenüber 11,20 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at