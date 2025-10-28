Ausblick: Hangzhou Tigermed Consulting präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hangzhou Tigermed Consulting gibt am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,341 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,370 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Hangzhou Tigermed Consulting im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,75 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,71 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 2,41 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,21 CNY je Aktie, gegenüber 0,470 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 6,78 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 6,58 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

