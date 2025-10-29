Ausblick: Hansa Medical AB gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Hansa Medical AB lädt am 30.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hansa Medical AB für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,515 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,530 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Hansa Medical AB im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 51,7 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 6,14 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -5,173 SEK, gegenüber -12,850 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 284,6 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 171,3 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at