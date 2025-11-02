Ausblick: HANWHA TECHWIN präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HANWHA TECHWIN wird sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 9463,37 KRW je Aktie gegenüber 6370,93 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten einen Zuwachs von 151,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6.622,86 Milliarden KRW gegenüber 2.631,22 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 33985,06 KRW im Vergleich zu 46100,42 KRW im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich bei 27.169,34 Milliarden KRW, gegenüber 11.240,12 Milliarden KRW ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at