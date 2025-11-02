HANWHA TECHWIN Aktie

HANWHA TECHWIN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 956195 / ISIN: KR7012450003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
02.11.2025 07:01:06

Ausblick: HANWHA TECHWIN präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HANWHA TECHWIN wird sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 9463,37 KRW je Aktie gegenüber 6370,93 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten einen Zuwachs von 151,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6.622,86 Milliarden KRW gegenüber 2.631,22 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 33985,06 KRW im Vergleich zu 46100,42 KRW im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich bei 27.169,34 Milliarden KRW, gegenüber 11.240,12 Milliarden KRW ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HANWHA TECHWIN CO.LTDmehr Nachrichten