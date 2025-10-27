Ausblick: Happiest Minds Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Happiest Minds Technologies wird sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,24 INR gegenüber 3,29 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,64 Prozent auf 5,67 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Happiest Minds Technologies noch 5,22 Milliarden INR umgesetzt.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 17,10 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 12,26 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 23,20 Milliarden INR, gegenüber 20,61 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at