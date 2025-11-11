Ausblick: Harmonic Drive Systems stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Harmonic Drive Systems öffnet am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -2,800 JPY gegenüber -5,970 JPY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Harmonic Drive Systems mit einem Umsatz von insgesamt 13,40 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,15 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 16,77 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 36,57 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 59,27 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 55,65 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

