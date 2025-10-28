Erste Schätzungen: Harmonic Drive Systems vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Harmonic Drive Systems stellt voraussichtlich am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -2,800 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Harmonic Drive Systems noch -5,970 JPY je Aktie verloren.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 1,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 13,40 Milliarden JPY gegenüber 13,56 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 16,77 JPY, gegenüber 36,57 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 59,27 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 55,65 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

