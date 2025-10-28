Harmonic Drive Systems Aktie
WKN: 912928 / ISIN: JP3765150002
|
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Harmonic Drive Systems vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Harmonic Drive Systems stellt voraussichtlich am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -2,800 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Harmonic Drive Systems noch -5,970 JPY je Aktie verloren.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 1,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 13,40 Milliarden JPY gegenüber 13,56 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 16,77 JPY, gegenüber 36,57 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 59,27 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 55,65 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Harmonic Drive Systems Incmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Harmonic Drive Systems vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Harmonic Drive Systems legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Harmonic Drive Systems informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.05.25