Ausblick: Harmony Biosciences verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Harmony Biosciences wird am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,811 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Harmony Biosciences ein EPS von 0,790 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Harmony Biosciences nach den Prognosen von 11 Analysten 226,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 21,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 186,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,21 USD, gegenüber 2,51 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 849,5 Millionen USD im Vergleich zu 714,7 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at