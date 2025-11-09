Harrow Aktie
WKN DE: A2PBJD / ISIN: US4158581094
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Harrow verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Harrow präsentiert am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,215 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Harrow noch -0,120 USD je Aktie verloren.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 73,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 49,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Harrow einen Umsatz von 49,3 Millionen USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,365 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,490 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 281,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 199,6 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
