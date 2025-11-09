ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Harrow Aktie

WKN DE: A2PBJD / ISIN: US4158581094

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Harrow verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Harrow präsentiert am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,215 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Harrow noch -0,120 USD je Aktie verloren.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 73,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 49,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Harrow einen Umsatz von 49,3 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,365 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,490 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 281,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 199,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Harrow Inc Registered Shs 33,93 -1,48%

