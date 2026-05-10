Harsco Aktie
WKN: 851271 / ISIN: US4158641070
|
10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Harsco legt Quartalsergebnis vor
Harsco stellt am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,417 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 15,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 465,4 Millionen USD gegenüber 548,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,730 USD, gegenüber -2,080 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1,95 Milliarden USD im Vergleich zu 2,24 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Harsco Corp.
|
07:01
|Ausblick: Harsco legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
23.02.26
|Ausblick: Harsco gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: Harsco stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Harsco Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Harsco Corp.
|16,20
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.