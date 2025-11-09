Harsco Aktie
WKN: 851271 / ISIN: US4158641070
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Harsco stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Harsco gibt am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,033 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 0,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 573,2 Millionen USD gegenüber 574,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,420 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,600 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,26 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,34 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
