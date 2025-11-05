Harsha Engineers International Aktie
WKN DE: A3DUVT / ISIN: INE0JUS01029
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Harsha Engineers International präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Harsha Engineers International stellt am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 3,60 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,18 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 4,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,67 Milliarden INR gegenüber 3,53 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 15,53 INR je Aktie, gegenüber 9,81 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 15,24 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 13,99 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Harsha Engineers International Limited Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Harsha Engineers International präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Harsha Engineers International präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Harsha Engineers International Limited Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Harsha Engineers International Limited Registered Shs
|399,00
|-1,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.