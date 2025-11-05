Harsha Engineers International Aktie

WKN DE: A3DUVT / ISIN: INE0JUS01029

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Harsha Engineers International präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Harsha Engineers International stellt am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 3,60 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,18 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 4,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,67 Milliarden INR gegenüber 3,53 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 15,53 INR je Aktie, gegenüber 9,81 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 15,24 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 13,99 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

