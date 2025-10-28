Ausblick: Haverty Furniture informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Haverty Furniture wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,240 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,29 Prozent verringert. Damals waren 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 183,1 Millionen USD – ein Plus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Haverty Furniture 175,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,15 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 741,7 Millionen USD, gegenüber 722,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at