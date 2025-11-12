Ausblick: HEALIOS KK veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

HEALIOS KK wird am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 6,37 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -17,000 JPY erwirtschaftet worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 840,0 Millionen JPY – das würde einem Zuwachs von 2370,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 34,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -30,929 JPY, gegenüber -47,860 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 913,3 Millionen JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 560,0 Millionen JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at