Erste Schätzungen: HEALIOS KK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
HEALIOS KK gibt voraussichtlich am 13.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 6,37 JPY. Im Vorjahresquartal waren -17,000 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 840,0 Millionen JPY – das würde einem Zuwachs von 2370,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 34,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -30,929 JPY, gegenüber -47,860 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 913,3 Millionen JPY, nachdem im Vorjahr 560,0 Millionen JPY generiert worden waren.
