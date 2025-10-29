Erste Schätzungen: HEALIOS KK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HEALIOS KK gibt voraussichtlich am 13.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 6,37 JPY. Im Vorjahresquartal waren -17,000 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 840,0 Millionen JPY – das würde einem Zuwachs von 2370,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 34,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -30,929 JPY, gegenüber -47,860 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 913,3 Millionen JPY, nachdem im Vorjahr 560,0 Millionen JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at