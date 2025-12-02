Ausblick: HealthEquity zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HealthEquity präsentiert am 03.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,912 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte HealthEquity ein EPS von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 15 Analysten von einem Zuwachs von 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 321,0 Millionen USD gegenüber 300,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,89 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 1,31 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,20 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at