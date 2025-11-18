Erste Schätzungen: HealthEquity veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

HealthEquity wird voraussichtlich am 03.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,912 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

15 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 321,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 300,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,89 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,09 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,31 Milliarden USD, gegenüber 1,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at