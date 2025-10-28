Ausblick: Healthsouth legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Healthsouth wird sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,19 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,35 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,48 Milliarden USD aus.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,28 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,46 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,93 Milliarden USD, gegenüber 5,37 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at