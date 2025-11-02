Ausblick: HealthStream präsentiert Quartalsergebnisse

HealthStream wird am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,171 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,0 Prozent verringert. Damals waren 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 75,5 Millionen USD – ein Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HealthStream 73,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,649 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,660 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 299,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 291,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at