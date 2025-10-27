NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HealthStream-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in HealthStream-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem HealthStream-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die HealthStream-Aktie bei 23,47 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das HealthStream-Papier investiert hätte, befänden sich nun 42,608 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 121,01 USD, da sich der Wert einer HealthStream-Aktie am 24.10.2025 auf 26,31 USD belief. Damit wäre die Investition um 12,10 Prozent gestiegen.

HealthStream erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 781,20 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

