Ausblick: HealWELL AI A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HealWELL AI A präsentiert in der am 14.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,030 CAD. Das entspräche einem Gewinn von 78,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,140 CAD erwirtschaftet wurden.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 3,8 Millionen CAD – das würde einem Abschlag von 66,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 11,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,135 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,550 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 23,1 Millionen CAD, gegenüber 7,3 Millionen CAD im Vorjahr.

