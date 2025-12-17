Ausblick: HEICO legt Quartalsergebnis vor

HEICO stellt am 18.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,22 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 23,23 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,990 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,17 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 15,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,01 Milliarden USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,78 USD je Aktie, gegenüber 3,67 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 4,45 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 3,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at