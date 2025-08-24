HEICO Aktie
Ausblick: HEICO zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
HEICO wird am 25.08.2025 das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 18 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,13 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte HEICO noch 0,970 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 17 Analysten einen Zuwachs von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,12 Milliarden USD gegenüber 992,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,60 USD, gegenüber 3,67 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 18 Analysten durchschnittlich 4,38 Milliarden USD im Vergleich zu 3,86 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
