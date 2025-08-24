HEICO Aktie

HEICO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889997 / ISIN: US4228061093

24.08.2025 07:01:06

Ausblick: HEICO zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

HEICO wird am 25.08.2025 das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 18 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,13 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte HEICO noch 0,970 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 17 Analysten einen Zuwachs von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,12 Milliarden USD gegenüber 992,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,60 USD, gegenüber 3,67 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 18 Analysten durchschnittlich 4,38 Milliarden USD im Vergleich zu 3,86 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Powell-Rede im Blick: Dow klettert auf Rekordhoch -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt fester -- China-Börsen letztlich höher - Nikkei 225 endet knapp fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am letzten Handelstag der Woche etwas leichter, während sich der deutsche Leitindex in die Gewinnzone vorkämpfte. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenende mit einer freundlichen Tendenz. Die asiatischen Indizes bewegten sich am Freitag aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

