Ausblick: HeidelbergCement India verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HeidelbergCement India wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,867 INR gegenüber 0,490 INR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,96 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 7,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte HeidelbergCement India einen Umsatz von 4,61 Milliarden INR eingefahren.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,70 INR, gegenüber 4,71 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 23,50 Milliarden INR im Vergleich zu 21,49 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

