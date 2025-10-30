Ausblick: Helgeland Sparebank Primary Capital Cert stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Helgeland Sparebank Primary Capital Cert wird am 31.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,64 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 20,87 Prozent verringert. Damals waren 4,60 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 53,22 Prozent auf 294,2 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 629,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 15,26 NOK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 16,20 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,19 Milliarden NOK umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,55 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

