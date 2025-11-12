Ausblick: Hellenic Telecommunications Organizations OT stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hellenic Telecommunications Organizations OT wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,226 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,66 Prozent auf 1,03 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 985,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,853 USD, gegenüber 0,630 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 4,21 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,88 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at