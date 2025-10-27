Hengtong Optic-electric Aktie
WKN: 121080 / ISIN: CNE000001FQ9
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: Hengtong Optic-electric verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Hengtong Optic-electric wird am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,320 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,290 CNY je Aktie erzielt worden.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent auf 17,46 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,79 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,34 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,14 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 68,40 Milliarden CNY, gegenüber 59,88 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
