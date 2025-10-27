Ausblick: Herc gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Herc wird am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,05 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,28 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Herc nach den Prognosen von 7 Analysten 1,29 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 33,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 965,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,66 USD im Vergleich zu 7,40 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 4,42 Milliarden USD, gegenüber 3,57 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at