Ausblick: Heritage Insurance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Heritage Insurance stellt am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,807 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Heritage Insurance noch 0,270 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Heritage Insurance mit einem Umsatz von insgesamt 210,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 211,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,81 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,30 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,01 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 842,2 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 817,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at