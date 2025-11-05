Hexagon Composites ASA Aktie
WKN: 904953 / ISIN: NO0003067902
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Hexagon Composites ASA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Hexagon Composites ASA wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,723 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,010 NOK je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 52,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 592,2 Millionen NOK gegenüber 1,25 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -4,406 NOK, gegenüber -1,360 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 3,09 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,87 Milliarden NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
