Hexagon Composites ASA Aktie

WKN: 904953 / ISIN: NO0003067902

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Hexagon Composites ASA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hexagon Composites ASA wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,723 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,010 NOK je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 52,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 592,2 Millionen NOK gegenüber 1,25 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -4,406 NOK, gegenüber -1,360 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 3,09 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,87 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

