H.G. Infra Engineering Aktie
WKN DE: A2PF5E / ISIN: INE926X01010
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: HG Infra Engineering informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
HG Infra Engineering wird am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,53 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte HG Infra Engineering noch 12,38 INR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 38,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 12,48 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 9,02 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 86,36 INR je Aktie, gegenüber 77,55 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 68,39 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 48,24 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|H.G. Infra Engineering Ltd Registered Shs
|892,50
|-0,56%
