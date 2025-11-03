Ausblick: Hillman Solutions verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hillman Solutions veröffentlicht am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,204 USD aus. Im letzten Jahr hatte Hillman Solutions einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Hillman Solutions 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 425,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Hillman Solutions 393,3 Millionen USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,580 USD je Aktie, gegenüber 0,090 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 1,56 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at