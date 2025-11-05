Himalaya Shipping Aktie
WKN DE: A3C5E7 / ISIN: BMG4660A1036
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Himalaya Shipping präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Himalaya Shipping lässt sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Himalaya Shipping die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,198 USD je Aktie gegenüber 2,57 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.
Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 37,4 Millionen USD betragen, verglichen mit 419,6 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,366 USD, gegenüber 5,16 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 129,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,33 Milliarden NOK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
