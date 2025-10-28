Ausblick: Hindustan Petroleum gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Hindustan Petroleum veröffentlicht am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 14,76 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,670 INR erwirtschaftet worden.

17 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 999,77 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1.057,08 Milliarden INR aus.

Insgesamt erwarten 23 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 57,30 INR je Aktie, gegenüber 31,66 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 31 Analysten durchschnittlich auf 4.060,18 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 4.330,14 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

