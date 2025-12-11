H.I.S Aktie
Ausblick: HIS gewährt Anlegern Blick in die Bücher
HIS wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 45,16 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 68,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 113,83 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 7,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte HIS einen Umsatz von 105,75 Milliarden JPY eingefahren.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 90,22 JPY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 116,67 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 397,14 Milliarden JPY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 343,33 Milliarden JPY in den Büchern standen.
