Erste Schätzungen: HIS vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

HIS wird voraussichtlich am 12.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 45,16 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 68,75 JPY je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 113,83 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 7,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 105,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 90,22 JPY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 116,67 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 397,14 Milliarden JPY, gegenüber 343,33 Milliarden JPY im vorherigen Zeitraum, aus.

