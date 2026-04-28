Hisense Kelon Electrical Holdings Aktie
WKN DE: A0M4X2 / ISIN: CNE100000353
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Hisense Kelon Electrical präsentiert Quartalsergebnisse
Hisense Kelon Electrical wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,651 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,890 HKD je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 23,65 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 26,56 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,39 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,53 HKD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 89,97 Milliarden CNY, gegenüber 95,10 Milliarden HKD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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