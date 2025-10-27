Ausblick: Hitachi Construction Machinery stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hitachi Construction Machinery stellt am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 97,05 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 188,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Hitachi Construction Machinery 33,68 JPY je Aktie vermeldete.

Hitachi Construction Machinery soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 328,68 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 2,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 337,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 339,66 JPY je Aktie, gegenüber 382,83 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 1.321,00 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 1.371,29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at