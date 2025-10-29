Ausblick: Hitachi legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hitachi wird sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 38,39 JPY gegenüber 25,42 JPY im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2.461,67 Milliarden JPY – ein Plus von 5,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hitachi 2.334,56 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 167,20 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 133,85 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 10.191,17 Milliarden JPY, gegenüber 9.783,37 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at